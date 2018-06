बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत 41 पदों को भरा जाएगा, जल्द करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को www.begusarai.nic.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर नोटिस सेक्शन में रिक्रूटमेंट ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- अब नया पेज खुल जाएगा। इस पर टाइटल सेक्शन में District Health Society, Recruitment for different posts on contract basis लिंक के आगे डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- विज्ञापन के साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। इसका ए-4 साइज में प्रिंटआउट निकाल लें और पूरा भरें।

- इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मांगे गए प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपियों को संलग्न करें।

- अब इन्हें एक लिफाफे में डालें और निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेजें, उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर दि पोस्ट ऑफ....अवश्य अंकित करें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

सिविल सर्जन सह-सदस्य-सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय, पिन-851101

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 30 जून 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.begusarai.nic.in