बिहार: कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर नहीं होगी भर्ती, हुई रद्द, जारी हुआ नोटिस

Government job vacancy 2024 cancel: स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS), बिहार की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के 4,500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसमें बताया गया था कि भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक अप्रैल 2024 से शुरू की जाएगी। वहीं अब लेटेस्ट जारी हुए आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पद पर होने वाली भर्ती को रद्द कर दिया गया है।

- भर्ती रद्द होने का आधिकारिक नोटिस यहां देखें।

जारी नोटिस में लिखा है, "कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 रिक्त पदों के विरुद्ध प्रकाशित विज्ञापन को अपरिहार्य कारणवश रद्द कर दिया गया है"

वहीं अब इस पदों पर भर्ती फिर से शुरू होगी या नहीं, इस बारे में सूचना आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर कुछ समय बाद जारी कर दी जाएगी। इस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वे समय- समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

बता दें, भर्ती के लिए पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया था कि, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। इस पर सैलरी 40,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी।

इसी के साथ सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वे उन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें जो सरकारी नौकरी के लिए पैसे की मांग करते हैं।

कैसे चेक करें नोटिस

- सबसे पहले उम्मीदवारों को स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS), बिहार की आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाना होगा।

- होम पेज पर "NOTICE BOARD" पर क्लिक करना होगा।

- फिर Cancellation Notice for the post of recruitment of Community Health Oflicer (on contractual basis) at Health & Wellness Centre under National Health Mission against Advt no - 03/2024 12-Mar-2024" लिंक पर क्लिक करें।

- नोटिस आपके सामने होगा।