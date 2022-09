Bihar SCB Recruitment 2022: बिहार कोऑपरेटिव बैंक में 276 पदों पर भर्तियां, देखिए डिटेल्स

BSCB Recruitment 2022: बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (BSCB) ने असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीएससीबी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू हो गई और अभ्यर्थी 9 अक्टूबर 2022 तक अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी biharscb.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा भर्ती नोटिफिकेशन और आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश जरूर पढ़ लें।

बीएससीबी की इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जिरए किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

रिक्तियों का ब्योरा - बीएससीबी की इस भर्ती के जरिए कुल 276 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इनमें से 245 पद सहायक के लिए हैं और 31 पद असिस्टेंट मैनेजर के लिए हैं।

आयु सीमा - बिहार एससीबी की इस भर्ती के लिए 18 से 33 वर्ष की आयु सीमा वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

बिहार एससीबी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क - एससी/एसटी/दिव्यांगों के लिए 650 रुपए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 850 रुपए।

आवेदन का डायरेक्ट लिंक -Apply Here



Bihar SCB भर्ती में ऐसे करें आवेदन:

आधिकारिक वेबसइट biharscb.co.in पर जाएं।

होम पेज दिख रहे Career टैब पर क्लिक करें।

अब “Recruitment of Assistant (Multipurpose) and Assistant Manager in The Bihar State Co-operative Bank and District Central Co-operative Banks” लिंक पर क्लिक कर आवेदन करें।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवदेन फॉर्म भरें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं।

आवेदन कम्प्लीट होने के बाद उसका प्रिंटआउट भी लेकर रख लें।