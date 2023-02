BPSC Exam Date 2023: असिस्टेंट क्यूरेटर समेत कई पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी

ऐप पर पढ़ें

BPSC Assistant Curator Exam Schedule 2023: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट क्यूरेटर/रिसर्च एंड पब्ल्किेशन ऑफिसर/असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए लिखित परीक्षा शेड्यूल के बारे में एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। आयोग 25 मार्च 2023 (शनिवार) को इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा।

वे सभी उम्मीदवार जिन्हें इन पदों के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होना है, वे आधिकारिक वेबसाइट-bpsc.bih.nic.in से बीपीएससी असिस्टेंट क्यूरेटर परीक्षा शेड्यूल 2023 डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC Assistant Curator Exam Schedule 2023- Direct Link

जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, आयोग ने 25 मार्च 2023 को राज्य भर में दो शिफ्ट में लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं अपरिहार्य कारणों से, परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।

BPSC Assistant Curator Exam Schedule 2023: ऐसे करना है चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर 'Important Notice: Date of Commencement of Assistant Curator/Research & Publication Officer/ Assistant Director Written (Objective) Competitive Examination. (Advt. No. 65/2020)' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- परीक्षा का शेड्यूल का पीडीएफ आपके पास होगा।

स्टेप 4- इसे डाउनलोड कर लीजिए।