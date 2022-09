BPSC LDC Main Exam 2022: bpsc.bih.nic.in पर मुख्य परीक्षा की तारीख जारी, यहां देखें नोटिस

BPSC LDC Main Exam Schedule 2022 : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लोअर डिवीजन क्लर्क प्रतियोगी परीक्षा के पद के लिए मुख्य परीक्षा तिथि की घोषणा की है। बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क, बीपीएससी मुख्य (लिखित) प्रतियोगी परीक्षा 20 नवंबर 2022 (रविवार) को आयोजित की जाएगी।

प्रीलिम्स में योग्य उम्मीदवारों के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही शुरू हो चुकी है। आप बीपीएससी एलडीसी मुख्य परीक्षा शेड्यूल 2022 को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट-bpsc.bih.nic.in से देख सकते हैं।

BPSC LDC Main Exam Schedule 2022- Direct Link

जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, लोअर डिवीजन क्लर्क मेन (ऑब्जेक्टिव) प्रतियोगी परीक्षा 20 नवंबर 2022 को अस्थायी रूप से आयोजित की जाएगी। आयोग ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस आधारित में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। मुख्य परीक्षा में पेपर I और पेपर II सहित दो पेपर होंगे। पेपर I हिंदी पर आधारित होगा जबकि पेपर II सामान्य अध्ययन पर आधारित होगा।

लोअर डिवीजन क्लर्क मुख्य (ऑब्जेक्टिव) प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है और लोअर डिवीजन क्लर्क मेन (ऑब्जेक्टिव) प्रतियोगी परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 है।

लोअर डिवीजन क्लर्क पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से बीपीएससी एलडीसी मुख्य परीक्षा शेड्यूल 2022 नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC LDC Main Exam Schedule 2022: ऐसे करें डाउनलोड शेड्यूल

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2-"Date of Commencement of Lower Division Clerk Main (Objective) Competitive Examination (Advt. No. 04/2021)" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- शेड्यूल का पीडीएफ आपके सामने होगा।

स्टेप 4- इसे डाउनलोड कर लें।