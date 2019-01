बिहार में अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, 21 जनवरी तक करें आवेदन

जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल (बिहार) में ब्लॉक अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल छह पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को 11 माह के अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। हर तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2019 है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

ब्लॉक अकाउंटेंट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बीकॉम की डिग्री प्राप्त हो और अकाउंटिंग के कार्य में तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतन : 12,500 रुपये।

ब्लॉक मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन असिस्टेंट कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर, पद : 05 (अनारक्षित- 02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- कम्प्यूटर एप्लीकेशन का एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 10 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।

- इसके साथ ही एमएस ऑफिस की जानकारी होने के साथ हेल्थ सेक्टर में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त हो।

वेतन : 12,000 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 37 वर्ष। आयु की गणना एक दिसंबर 2018 के आधार पर की जाएगी।

- एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया :

- योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

- डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए टाइपिंग और स्किल टेस्ट लिया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट (http://dhsarwal.bih.nic.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुलेगा। यहां Recrutiment Notice Regarding Block M & E Assistant Cum Data Entry Operator & Block Accountant लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्पन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़कर पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आएं और रिक्तियों से संबंधित लिंक के नीचे पद के अनुसार Link for Apply Online Application For Post OF...लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा। इस पर उम्मीदवारों को न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- रजिस्ट्रेशन पेज पर मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ई-मेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

- इस आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगइन करें और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 21 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : http://dhsarwal.bih.nic.in