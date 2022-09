Bihar CSBC Fireman Result 2022: csbc.bih.nic.in पर घोषित हुए परिणाम, 11901 उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट, देखें डायरेक्ट लिंक

Bihar CSBC Fireman result 2022: बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने फायरमैन भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वह परिणाम आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें, बिहार सेवाओं में फायरमैन के लिए कुल 11,901 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की है। यह भर्ती के माध्यम से 2,380 रिक्तियों को भरा जाना है। जिनमें से 893 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए हैं।

CSBC Bihar Police Fireman Result Download Link

Bihar CSBC Fireman result: ऐसे चेक करें परिणाम

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- ‘Bihar Fire Services’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब “Result of Written Examination for the post of Fireman in Bihar Fire Services. (Advt. No. 01/2021)” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 5- रिजल्ट आपके सामने होगा।

स्टेप 6- इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

बता दें, परीक्षा में लगभग 497072 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। परिणाम नोटिस के अनुसार, परीक्षा के लिए 11901 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

जानें- आगे का राउंड

अब, जिन्हें पीडीएफ में अपना रोल नंबर मिला है, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेसन के लिए उपस्थित होना होगा। उन्हें दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक आदि में भाग लेना होगा। कुल 11901 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें 4465 महिलाएं और 7436 पुरुष हैं।

जानें PET की तारीख

उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से समय पर शारीरिक परीक्षा के बारे में सूचित किया जाएगा। पीईटी के लिए उपस्थित होने के लिए, उम्मीदवारों को सीएसबीसी पीईटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा जिसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।