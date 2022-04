Bihar Board Result 2022: बीएसईबी इंटर के बाद मैट्रिक में पेंडिंग नहीं रहा एक भी रिजल्ट

इंटर के बाद मैट्रिक में भी एक भी छात्र का रिजल्ट पेंडिंग नहीं रहा। सभी छात्रों को उनके अंक पत्र बोर्ड की वेबसाइट से मिले। पिछले दस वर्षों की बात करें तो हर साल पांच से दस हजार छात्रों का रिजल्ट पेंडिं

वरीय संवाददाता,पटना Alakha Singh Sat, 02 Apr 2022 06:54 PM

