bihar board matric result: नहीं खुल रही बिहार बोर्ड की वेबसाइट, रिजल्ट देखने में परेशानी

बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी किए हुए एक घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी तक समिति की कोई भी वेबसाइट नहीं खुल रही। ऐसे में अपना रिजल्ट देखने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार बोर्ड की साइट www.biharboardonline.in को एड्रेस बार पर डालने पर the service is unavoilabe का मैसेज शो हो रहा है। जबकि दूसरी वेबसाइट biharboard.online को खोलने पर website is under maintenence, we will back shortly का मैसेज शो हो रहा है। वहीं http://biharboardonline.bihar.gov.in/ को खोलने की कोशिश करने पर This site can’t be reached का मैसेज शो कर रहा है। वेबसाइट न खुलने की समस्या खबर लिखे जाने तक यानी शाम 6 बजे तक कई जगह पर देखने को मिली। हालांकि वेबसाट में अधिक यजर्स होने के कारण कुछ समय के लिए सर्वर डाउन होने की समस्या हो सकती है।

देखें स्क्रीन शॉट-