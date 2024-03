Bihar Board 12th Result 2024 date:पिछले पांच सालों से 20 से 30 मार्च के बीच जारी हो रहा है बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट

ऐप पर पढ़ें

Bihar Board 12th Result 2024 date: बिहार बोर्ड के इंटर के एग्जाम खत्म हो गए हैं और मूल्यांकन भी लगभग खत्म होने वाला है। अब बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे जल्द जारी किए जा सकते हैं, इससे पहले के ट्रेंड्स पर बात की जाए तो नतीजे 20 मार्च से 30 मार्च के लिए जारी किए जाते रहे हैं। नीचे आप पिछले पांच सालों में इंटर का रिजल्ट की तारीख के बारे में जान सकते हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इंटर के नतीजे 21 मार्च को जारी किए जा सकते हैं, इस साल भी इंटर के नतीजे भी कहा जा रहा है कि 20 मार्च को जारी किए जा सकते हैं। एक बार नतीजे जारी किए जाने पर नतीजे biharboardonline.bihar.gov.in व biharboardonline.com पर जारी होंगेे। इसके साथ नतीजे livehindustan.com पर भी चेक किए जा सकेंगे। दरअसल बिहार बोर्ड ने टॉपर के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी है। टॉपर का इंटरव्यू 11 से शुरू किया जा सकता है, इसके बाद बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारी जोरों पर शुरू कर देगा।

साल परीक्षा की तिथि रिजल्ट की तारीख

2018 फरवरी 6 to 16 जून 6

2019 फरवरी 6 to 16 मार्च 30

2020 फरवरी 3 to 13 मार्च 24

2021 फरवरी 2 to 13 मार्च 26

2022 फरवरी 1 to 14 मार्च 16

2023 फरवरी 1 to 12 मार्च 21

इस तरीके से चेक किए जा सकेंगे बिहार बोर्ड के रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं

होमपेज पर Inter Result टैब पर क्लिक करना होगा।

रिजल्ट पेज खुलने पर मांगी गई डिटेल्स जैसे रोल नंबर, जन्म तिथि जैसे विवरण भरकर सब्मिट कर दें। रिजल्ट सामने आ जाएगा।

मैट्रिक और इंटर में कितने स्टूडेंट्स

बिहार बोर्ड के अनुसार वर्ष 2024 में 16 लाख 94 हजार 564 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जबकि वर्ष 2023 में 19 लाख 10 हजार 657 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। बिहार बोर्ड की माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं इंटर की परीक्षा 1 से 12 फरवरी 2024 तक चलेगी। इसके अलावा इंटर परीक्षा में 13,04,352 स्टूडेंट्स ने भाग लिया है।