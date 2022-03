हिंदी न्यूज़ करियर Bihar Board 10th Result : बीएसईबी मैट्रिक रिजल्ट आज, सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र टॉप-10 में कामय रख सकते हैं दबदबा

बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट शिक्षा विभाग के सभागार में अपराह्न एक बजे वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होगा। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रिजल्ट शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जारी करेंगे।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Alakha Singh Thu, 31 Mar 2022 10:44 AM

