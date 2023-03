Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जारी, मोबाइल पर ऐसे चेक करें

ऐप पर पढ़ें

BSEB Bihar Board 10th Result to be Declared Soon: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के परिणाम आज जारी कर दिए गए। इस बार 10वीं परीक्षा में कुल 81.04 फीसदी छात्र पास हुए हैं। परिणाम अभी वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। जल्द ही आप रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के परिणाम 31 मार्च 2023 को दोपहर बाद करीब 01:15 बजे घोषित किए जाएंगे। बिहार बोर्ड कक्षा 10 के रिजल्ट समिति की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और biharboardonline.com पर जारी किए गए। बिहार बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र यहां लाइव हिन्दुस्तान के बोर्ड रिजल्ट्स पेज पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।



बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट मोबाइल पर ऐसे चेक करें:

1- बीएसईबी की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

2- होम पेज पर दिख रहे Matric Annual Exam 2023 Result लिंक पर क्लिक करें।

3-अपना रोल कोड व रोल नंबर दर्ज कर सब्मिट करें।

4-रिजल्ट अब आपके मोबाइल पर दिखेगा जिसका स्क्रीनशॉट ले लें या रिजल्ट डाउनलोड करके प्रिंटआउट कराकर रख लें।

5- स्क्रूटनी या अंक सुधार परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड की ओर से जल्द ही शेड्यूल घोषित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी अपने अंक सुधार कराना चाहेंगे वे इसके लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे।

Bihar Board 10th Result Live:कुछ देर आएगा बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट, देखिए लेटेस्ट अपडेट

बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा इस साल 14 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई थी। मैट्रिक परीक्षा 2023 में कुल 16 लाख छात्रों ने भाग लिया था जिनके परीक्षा परिणम आज जारी किए जा रहे हैं। मैट्रिक रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में कुल 10 लाख छात्र यानी 83.7 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं। यह सफलता प्रतिशत 12वीं आर्ट्स, 12वीं साइंस और 12वीं कॉमर्स तीनों संकाय का मिलाकर है।