BHU PG Admission 2024: बीएचयू ने PG में एडमिशन के लिए पहली कटऑफ लिस्ट जारी की, 8,500 सीटों पर होगा दाखिला

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) और उससे जुड़े सभी कॉलेजों ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए पोस्ट- ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पहले फेज का सीट वितरण शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी उम्मीदवार जिन्होंने बीएचयू में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए रजिस्टर्ड किया था, वे समर्थ पोर्टल पर जाकर पहली कटऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं।

उम्मीदवार bhucuetpg.samarth.edu.in पर जाकर पहली कटऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं।

इस पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन प्रक्रिया के जरिए 8,500 पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों को भरा जाएगा। जिसमें से 5,000 सीटें अकेले बीएचयू में ही है। बाकी की बची 3,500 सीटें बीएचयू से जुड़े कॉलेजों में हैं।

BHU में एडमिशन लेने की प्रक्रिया और जरूरी बातें-

1. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवार को उन्हें दी गई सीट को 48 घंटों के अन्दर स्वीकार करना होगा। सीट स्वीकार करने का आखिरी समय 13 जून रात 11.59 AM है।

2. जो उम्मीदवार उन्हें दी गई, सीट को स्वीकार कर लेंगे, उन्हें 14 जून रात 11:59 AM तक अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराना होगा।

3. उम्मीदवार को 15 जून रात 11:59 AM तक ही फीस भरने का समय दिया गया है।

4. जनरल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी (PwVD) उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपये है।

BHU में एडमिशन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज-

1. कक्षा दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट

2. ग्रेजुएशन की मार्कशीट

3. जन्म प्रमाण पत्र ( बर्थ सर्टिफिकेट)

4. CUET PG 2024 स्कोर कार्ड

5. पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ

6. निवास प्रमाण पत्र

7. इनकम सर्टिफिकेट

8. विकलांगता प्रमाण पत्र (अगर है तो)

9. पिछले यूनिवर्सिटी या कॉलेज का माइग्रेशन सर्टिफिकेट ( यदि लागू हो)

10. जाति प्रमाण पत्र

जिन उम्मीदवारों ने CUET-PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय BHU का चयन किया था केवल वही लोग BHU में एडमिशन ले सकते हैं। बीएचयू से जुड़े कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा, वसंत कन्या महाविद्यालय और आर्य महिला पीजी कॉलेज बी एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा हैं।