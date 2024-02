BHU Recruitment 2024 : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

ऐप पर पढ़ें

BHU Recruitment 2024: बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) ने एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीएचयू की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 4 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट www.bhu.ac.in के जरिए किए जा सकते हैं।

बीएचयू फैकल्टी भर्ती 2024 आवेदन शुल्क : बीएचयू भर्ती में सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए निर्धारित है। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

बीएचयू फैकल्टी भर्ती 2024 में रिक्तियों का ब्योरा : बीएचयू के इस भर्ती अभियान में कुल 143 शिक्षक पदों पर नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (फैकल्टी ऑफ मेडिसीन, फैकल्टी और डेंटल साइंसेज एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग) ।

Direct link to apply

बीएययू फैकल्टी भर्ती 2024 में ऐसे करें आवेदन :

- बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट www.bhu.ac.in पर जाएं।

- होम पेज पर दिख रहे लिंक Recruitment टैब पर जाएं।

- अब दिख रहे संबंधित भर्ती विज्ञापन “Rolling Advt. No. 23/2023-2024 (Faculty of Medicine, Dental Sciences & College of Nursing, IMS)” पर क्लिक करें।

आवेदन फॉर्म भरें।

- आवेदन शुल्क जमा कराएं।

- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

- आवेदन फॉर्म सब्मिट करें और आवेदन का प्रिंटआउट लेकर रख लें।

- अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी यहां दिया जा रहा भर्ती नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।