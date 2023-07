BHU Recruitment 2023: बीएचयू में 307 फैकल्टी पदों पर भर्ती, 31 जुलाई तक करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

BHU Recruitment 2023: बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) ने 307 फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीएचयू की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक अपना आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.bhu.ac.in पर जाकर जमा करा सकते हैं।

बीएचयू भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा:

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इस भर्ती अभियान में कुल 307 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इनमें 85 पद प्रोफेसर के, 133 पद असोसिएट प्रोफेसर के और 89 पद असिस्टैंट प्रोफेसर के हैं।

बीएचयू भर्ती आवेदन शुल्क :

अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आवेदकों को 1000 रुपए जमा कराने होंगे जोकि नॉन रिफंडेबल होंगे। एससी, एसटी, दिव्यांग व महिलाओं को आवेदन शुल्क से छूट मिलेगी।

Direct link to apply

बीएचयू फैकल्टी भर्ती में ऐसे करें आवेदन:

ऑफिशियल वेबसाइट www.bhu.ac.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे Recruitment टैब पर क्लिक करें।

अगले पेज पर जाएंगे जिसमें भर्ती विज्ञापन का लिंक “Rolling Advt. No. 01-13/2023-2024 (Teaching posts) for different Institutes/Faculties” दिखाई देगा।

इस लिंक को क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं।

सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन फॉर्म सब्मिट करें और भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंटआउट लेकर कर रख लें।