BHU Jobs 2019: स्टाफ नर्स, टेक्निकल असिस्टेंट समेत 10 पदों पर वैकेंसी

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में विभिन्न श्रेणी के कुल 10 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट, स्टाफ नर्स, मेडिकल सोशल वर्कर और टेक्निकल असिस्टेंट के पद शामिल हैं। ये सभी पद अनुबंध के आधार पर बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरी (एनपीएचसीई) के अंतर्गत भरे जाएगा। आवेदन डाक के माध्यम से करना होगा। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 जून 2019 है।

फिजियोथेरेपिस्ट, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त होना चाहिए।

ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट, पद : 01

योग्यता : ऑक्युपेशनल थेरेपी में बैचलर डिग्री होने के साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

स्टाफ नर्स, पद : 06

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नर्सिंग में बीएससी डिग्री हो अथवा जीएनएम डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्य में दो वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

मेडिकल सोशल वर्कर, पद : 01

योग्यता : सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ ही संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

टेक्निकल असिस्टेंट, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमएससी/बीएससी के साथ संबंधित क्षेत्र में चार वर्ष का कार्यानुभव हो। अथवा

- मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

वेतन (उपरोक्त सभी पद) : 15,000 रुपये।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट (www.bhu.ac.in) पर जाएं।

- होमपेज पर ‘रिक्रूटमेंट्स’ टैब दिखेगा। इस पर कर्सर रखें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में ‘प्रोजेक्ट्स/टेम्परेरी वैकेंसीज’ पर ही क्लिक करें।

- अब नए वेबपेज पर Recruitment of various staff in Development Scheme No. NPHCE -4191, Dept. of Geriatric Medicine, IMS,BHU (06/06/2019) लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इस विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर एक प्रिंटआउट निकाल लें।

- इसके बाद दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र को पूरा भरें और निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ चिपकाएं।

- अब तैयार आवेदन पत्र को मांगे गए प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ संलग्न कर एक लिफाफे में डालें।

- लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ...(आवेदित पद का नाम) साफ शब्दों में लिखें।

- अंत में तैयार लिफाफे को डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

डिपार्टमेंट ऑफ जेरिएट्रिक मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-221005 (उत्तर प्रदेश)

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 25 जून 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.bhu.ac.in