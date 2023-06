BHU Admission 2023: पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू

ऐप पर पढ़ें

BHU Admission 2023: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने शैक्षणिक सत्र-2023-24 के लिए परास्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएचयू पीजी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल आज, 27 जून 2023 को शाम 7 बजे से लाइव हो रहा है। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी 2023 में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थी जो भी बीएचयू के संबंधित पीजी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हों वे बीएचयू के एडमिशन पोर्टल https://bhuonline.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल में होम पेज पर “Post Graduate Programme (PET)” पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि बीएचयू पीजी एडमिशन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले बीएचयू पोर्टल पर मौजूद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।

छात्रों की सुविधा के लिए बीएचयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल https://bhuonline.in/ पर ‘How to Register for PG Admission in BHU’ का लिंक दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया व शर्तों की जानकारी दी गई है। बीएचयू पीजी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 जुलाई 2023 को रात्रि 12 बजे तक ओपन रहेगी।