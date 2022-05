उत्तराखंड की स्कूल की किताबों में शामिल होंगे भगवद गीता, वेद और रामायण

भगवद गीता,वेद और रामायण उत्तराखंड की स्कूल की किताबों में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि वेद, रामायण और गीता को राज्य भर के स्कूली शिक्षा

इस खबर को सुनें