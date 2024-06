BEL Recruitment 2024: BEL ने निकाली विभिन्न पदों पर भर्ती, आज ही करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली है। अगर आप भी BEL में नौकरी करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट bel-india.in पर जाकर अपनी योग्यता अनुसार नौकरी के लिए एप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस भर्ती प्रक्रिया के द्वारा 32 पदों पर भर्ती करेंगे।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिन पदों के लिए भर्ती करेंगे, वे पद इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी (EAT), टेक्निशिअन ‘सी’ और जूनियर असिस्टेंट पद शामिल हैं। जो भी उम्मीदवार तय की गई योग्यता को पूरा करेंगे, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास उस पद के लिए तय की गई, सभी योग्यताएं होनी जरूरी है। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के मैनुअल या पेपर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी नहीं ली जाएगी।

BEL 2024 भर्ती के लिए उम्मीदवार की योग्यता-

सभी पदों के लिए 1 जून, 2024 तक उम्मीदवार की अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी, एससी/एसटी और पीडब्ल्यूडीबी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में छूट दी गई है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी (EAT) पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निशिअन ‘सी पद के लिए उम्मीदवार के पास एसएसएलसी (SSLC) + आईटीआई (ITI) + एक साल की प्रशिक्षुता (Apprenticeship) या एसएसएलसी (SSLC) + तीन साल का नेशनल प्रशिक्षुता (Apprenticeship) कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बी.कॉम या बीबीएम में डिग्री होनी चाहिए।

BEL भर्ती के लिए कितने पद खाली हैं-

1. इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी (EAT) – 12 पद

2. टेक्निशिअन ‘सी- 17 पद

3. जूनियर असिस्टेंट- 3 पद

BEL 2024 के लिए आवेदन कैसे करें-

1. सबसे पहले उम्मीदवार को BEL की ऑफिशियल वेबसाइट bel-india.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आप को होम पेज पर दिए गए लिंक ‘https://jobapply.in/ bel2024HYDEATTECHJA/’ पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, अब आप को दिए गए लिंक जिसमें लिखा होगा ‘click here to submit the application’ पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको अपनी पसंदीदा पोस्ट इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी (EAT), टेक्निशिअन ‘सी’ और जूनियर असिस्टेंट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपको दिए गए निर्देशों के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

6. अब आपको मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

7. अब आप को एप्लीकेशन फीस भरनी होगी।

8. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार अपनी सभी डिटेल्ड को चेक कर लें और फॉर्म सबमिट कर दें।

9. अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए।

10. भविष्य के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

BEL भर्ती 2024 के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया-

सबसे पहले सभी उम्मीदवार की एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु भेजा जाएगा। जहां उन्हें ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हर महीने 24 हजार रुपये की सैलरी दी जाएगी।