बीईएल करेगा 480 कॉन्ट्रेक्ट इंजीनियरों की भर्ती, आवेदन मंगवाए

नोटिफिकेशन यहां देखें :

- इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट www.bel-india.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर कॅरियर्स सेक्शन में रिक्रूटमेंट-एंडवरटाइजमेंट ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर Selection of 480 Contract Engineers for a period of 1 year @8 centers across India लिंक के आगे डिटेल्ड एडवरटाइजमेंट -क्लिक हियर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

आवेदन प्रक्रिया :

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आना होगा।

- अब एडवरटाइजमेंट सेक्शन में क्लिक हियर लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसमें मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें।

- भरे हुए आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लें और जो भी बदलाव करने हैं कर लें।

- सब्मिट होने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

- आवेदन पत्र में दर्ज की गई सभी जानकारियों से संतुष्ट होने के बाद सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें।

- इसके लिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- ध्यान रहे लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के दौरान आवेदन पत्र के प्रिंट आउट और मांगे गए प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपियों को साथ ले जाना होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 23 जून 2018

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 08 जुलाई 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.bel-india.in