BECIL Recruitment: पेशेंट केयर मैनेजर के पर भर्ती, सैलरी 30000 रुपये

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड ने पेशेंट केयर मैनेजर के दस पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। पदों को दिल्ली, एनसीआर और झज्जर में नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों पर डाक के माध्यम से आवेदन भेजना होगा। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 15 मई 2019 है।

पेशेंट केयर मैनेजर, पद : 10

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से लाइफ साइंस विषय में बैचलर डिग्री के साथ हॉस्पिटल/ हेल्थकेयर मैनेजमेंट विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक साल का अनुभव प्राप्त हो।

मासिक वेतन : 30,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये। एससी/ एसटी/ दिव्यांगों के लिए 250 रुपये।

- शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।

- डीडी, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट (www.becil.com) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर यहां दिए करियर सेक्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां वेकैंसी लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक और वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां शीर्षक Applications are invited for recruitment of Patient Care Manager (PCM) for AIIMS Delhi/Jhajjar दिया गया है।

- इस शीर्षक के नीचे दिए व्यू डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब आवेदन फॉर्म खुद से तैयार करना होगा। इसके लिए ए4 साइज का सादा पेपर लें। उस पर अपना व्यक्तिगत ब्योरा और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं।

- तैयार आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपियों के साथ संलग्न करें।

- फिर इसे एक लिफाफे में डाले और नीचे दिए पते पर निर्धारित तिथि तक डाक के माध्यम से भेजें।

यहां भेजें आवेदन :

असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एचआर), ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस, बेसिल भवन, सी-56/ ए-17, सेक्टर 62 नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश)

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 15 मई 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0120-4177850

वेबसाइट : www.becil.com