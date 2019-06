BECIL Recruitment 2019: बेसिल कर रहा है 1100 पदों पर भर्तियां

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) ने स्किल्ड और अनस्किल्ड कर्मचारी के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत कुल 1100 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आठवीं पास से लेकर आईटीआई डिप्लोमा धारक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये नियुक्तियां विभिन्न सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख 24 जून 2019 है। पद, योग्यता और आवेदन से जुड़े विवरण इस प्रकार हैं :

स्किल्ड मैनपावर, पद : 400

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल/वायरमैन ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। अथवा

- संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त हो।

- इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

- हिन्दी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए।

- इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कार्यों में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

वेतन : 9,381 रुपये।

अन-स्किल्ड मैनपावर, पद: 700

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से आठवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।

- इसके अलावा हिन्दी लिखने और पढ़ने के साथ ही अंग्रेजी पढ़ने और समझने का ज्ञान हो।

आयु सीमा : अधिकतम 55 वर्ष।

वेतन : 7,613 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये। एससी/ एसटी/ दिव्यांगों के लिए 250 रुपये।

- शुल्क का भुगतान कैश/कार्ड अथवा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया जा सकता है।

- डीडी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में भुगतेय होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.becil.com) पर लॉगइन करें। अब यहां होमपेज पर नीचे की ओर दिए गए करियर लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुलेगा। यहां वैकेंसी लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- नए पेज पर Applications are invited for selection of skilled/unskilled employees purely on contact basis for some of our government projects across India शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के नीचे दिए गए व्यू डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित कंपनी द्वारा जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन में दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब पुन: कॅरियर पेज पर वापस आएं और वेकैंसीज ऑप्शन के नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आवेदन पत्र का प्रारूप आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें और इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो भी चिपकाएं।

- इसके बाद आवेदन और अन्य जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एक लिफाफे में डालें और डाक से तय पते पर भेज दें।

-जरूरी दस्तावेजों में बैंक ड्राफ्ट, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी शामिल है।

यहां भेजें आवेदन

श्री अवधेश पंडित, डिप्टी जनरल मैनेजर (एएफ एंड ए), ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन, सी-56/ए-17, सेक्टर-62, नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश)

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख : 24 जून 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.becil.com

फोन : 0120-4177850