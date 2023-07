BCECEB ITICAT Result 2023: बिहार आईटीआईसीएटी का रिजल्ट bceceboard.bihar.gov.in पर जारी

ऐप पर पढ़ें

BCECEB ITICAT Result 2023: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगित परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने इंडस्ट्रियल ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट कम्प्टीटिव एडमिशन टेस्ट ( आईआईटीसीएटी) के नतीजे व रैंक कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है वे ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट व रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

आईटीआईसीएटी 2023 का रिजल्ट दो तरीकों से चेक किया जा सकता है। अभ्यर्थी जिलावार रैंक कार्ड और ओपन मेरिट रैंक कार्डा से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोनों में अभ्यर्थियों को उन्हें अपना रोल नंबर व डेट ऑफ बर्थ लॉगइन डिटेल्स के रूप में देना होगा।

Bihar ITICAT result/rank card 2023 download link

आईटीआईसीएटी रिजल्ट 2023:

बीसीईसीईबी की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं। होम पेज पर दिख रहा लिंक-“Rank Card of ITICAT-2023” given under the “Download Section” को क्लिक करें। या ऊपर दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

अब डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड या ओपन मेरिट रैंक कार्ड का चयन करें।

मांगी गई सूचनाएं दर्ज करें और अपना रिजल्ट डाउनलोड करें।