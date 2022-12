Bank of Maharashtra: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 23 दिसंबर से पहले करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

Bank of Maharashtra: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) ने स्केल II, III, IV और V के स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2022 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार स्पेशलिट ऑफिसर SO भर्ती में रुचि रखते हैं, और पात्रता को पूरा करते हैं वह 06 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

- यहां देखें भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन

पदों के बारे में

स्केल II में जनरलिस्ट अधिकारी- 400 पद

स्केल III में जनरलिस्ट अधिकारी- 100 पद

Forex / Treasury अधिकारी- 25 पद

चीफ मैनेजर क्रेडिट- 15 पद

अन्य पोस्ट नोटिफिकेशन पर देखें- 11 पद

जानें- शैक्षणिक योग्यता

स्केल II में जनरलिस्ट अधिकारी- 03 वर्ष के अनुभव के साथ सभी सेमेस्टर / वर्ष के न्यूनतम 60% कुल अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री।

स्केल III में जनरलिस्ट अधिकारी- 05 वर्ष के अनुभव के साथ सभी सेमेस्टर / वर्ष के न्यूनतम 60% कुल अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो और एससी / एसटी / ओबीसी / पीएच कैटेगरी के लिए 55% अंक ग्रेजुएशन में होने चाहिए।

Forex / Treasury अधिकारी- सभी सेमेस्टर / वर्ष में 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री और बिजनेस / मैनेजमेंट/ फाइनेंस / बैंकिंग में पीजी डिग्री और 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

चीफ मैनेजर क्रेडिट- CA / CMA / CFA के साथ ग्रेजुएशन डिग्री या बैंकिंग / फाइनेंस / कृषि से मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ और 10 साल का अनुभव होना चाहिए।

अन्य पोस्ट नोटिफिकेशन पर देखें

जानें- आखिरी तारीख

स्केल II, III, IV और V में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी नौकरियां भर्ती 2023-24। उम्मीदवार 06/12/2022 से 23/12/2022 के बीच आवेदन कर सकते हैं।