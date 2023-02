Bank of India Recruitment 2023: 500 पीओ वैकेंसी के लिए करें अप्लाई

ऐप पर पढ़ें

Bank of India Recruitment 2023: बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंआवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2023 है। इस भर्ती अभियान के जरिए 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से 350 वैकेंसी जनरल बैंकिंग स्ट्रीम में क्रेडिट ऑफिसर की हैं, वहीं 150 पद स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में आईटी ऑफिसर के हैं। सभी पदों के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। इससे जुड़ी जानकारी के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

BOI recruitment 2023 age limit: उम्मीदवारों की उम्र 20 से 29 साल है। आयु सीमा में एससी, एसटी वर्ग को 5 वर्ष और ओबीसी की तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

BOI recruitment 2023 आवेदन फीस-जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये आवेदन फीस और आरक्षित वर्ग के लिए 175 रुपये आवेदन फीस है।

ऑनलाइन टेस्ट में 175 प्रश्न होंगे जिन्हें 150 मिनट में हल करना होगा। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से 50-50 प्रश्न होंगे। इसमें बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े प्रश्न भी आएंगे। शेष 75 प्रश्न प्रोफेशनल नॉलेज से होंगे।

चयन

BOI recruitment 2023: ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाएं

होम पेज पर दिख रहे करियर पेज पर क्लिक करें

इसके बाद आपको Recruitment of Probationary in JMGS-I upon passing Post Graduate Diploma in Banking & Finance(PGDBF) Project

यहा रजिस्ट्रेशन करें और फिर एप्लीकेशन फीस भरें

अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें

भविष्य के लिए इसका प्रिंटाआउट ले लें।

