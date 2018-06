बैंक ऑफ बड़ौदा : पीओ के 600 पदों पर होंगी भर्तियां, जल्द करें आवेदन

आवेदन शुल्क

- अनारक्षित और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये। एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए 100 रुपये।

- शुल्क का भुगतान डेबिट/ क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से करना होगा। भुगतान का विकल्प बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होगा।



आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.bankofbaroda.com) पर लॉगइन करें। फिर ऊपर की ओर दिए करियर्स लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद करंट ऑप्च्युर्निटी लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से नया पेज खुल जाएगा। यहां Recruitment of Probationary Officers through Admission to Baroda Manipal School of Banking शीर्षक दिखाई देगा। इसके आगे दिए फाइनल एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- इससे पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़कर अपनी योग्यता की जांच कर लें और जरूरी दिशा-निर्देशों को भी देख लें।

- इसके बाद होमपेज पर वापस आएं। यहां पर फोटो के साथ फ्लैश हो रहे ‘बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग’ सेक्शन में अप्लाई नाऊ लिंक पर क्लिक करें।

- नए वेबपेज पर ‘क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन’ लिंक पर क्लिक करें। अगले वेबपेज पर न्यू यूजर ऑनलाइन निर्देशों को पढ़कर ‘कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें। फिर आगे की आवेदन प्रक्रिया निर्देशानुसार पूरा कर लें।

खास तारीखें

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 02 जुलाई 2018

- ऑनलाइन कॉल लेटर उपलब्ध होंगे : 18 जुलाई के बाद से

- परीक्षा की संभावित तिथि : 28 जुलाई चार

अधिक जानकारी यहां

ईमेल : recruitment@bankofbaroda.com