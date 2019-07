Bank of Baroda Recruitment 2019: स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर के 25 पदों पर वैकेंसी

बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसके तहत मैनेजर और सीनियर मैनेजर के कुल 25 पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 अगस्त 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

मैनेजर आईटी (यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर), पद : 01

मैनेजर आईटी (लीनक्स एडमिनिस्ट्रेटर), पद : 01

मैनेजर आईटी (विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर), पद : 01

मैनेजर आईटी (एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर), पद : 02

मैनेजर आईटी (ओरेकल एडमिनिस्ट्रेटर), पद : 02

मैनेजर आईटी (नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर), पद : 02

मैनेजर आईटी (मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर)(वेब स्पेयर), पद : 01

मैनेजर आईटी (मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर)(वेब लॉजिक), पद : 01

मैनेजर आईटी (डाटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन-बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम), पद : 02

मैनेजर आईटी (ईटीएल डेवलपर), पद : 01

मैनेजर आईटी (सॉफ्टवेयर डेवलपर), पद : 05

मैनेजर आईटी (फिनाकल डेवलपर), पद : 06

योग्यता (उपरोक्त सभी पद): मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अथवा

- न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एमसीए डिग्री प्राप्त की हो। अथवा

- प्रथम श्रेणी के साथ बीसीए करने के बाद एमसीए डिग्री प्राप्त की हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।



वेतनमान : 31,705 से 45,950 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष। इसकी गणना एक जुलाई 2019 के आधार पर की जाएगी।

- एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में दस वर्ष की छूट का प्रावधान है।



चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया जाएगा। संस्थान इनमें से किसी भी तरह की परीक्षा लेने का अधिकार रखता है।

आवेदन शुल्क

- 600 रुपये। एससी/ एसटी/ दिव्यांगों के लिए 100 रुपये।

- शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेटबैंकिं से किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.bankofbaroda.co.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर आपको करियर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद खुलने वाले नए वेबपेज पर Current Opportunities सेक्शन में Recruitment of IT Specialist Officers-Project 2019-20 शीर्षक नजर आएगा।

- इस शीर्षक के आगे अटेचमेंट सेक्शन में जाएं। यहां पर दिए गए Detailed Advertisement with link to apply will be available online लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन (https://ibpsonline.ibps.in/bobspitjun19/) लिंक के माध्यम से कर सकते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लॉ क्लर्क के 104 पदों पर वैकेंसी

सफदरजंग अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट की 432 वैकेंसी

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 02 अगस्त 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.bankofbaroda.co.in