बैंक ऑफ बड़ौदा में 417 पद, जल्द करें आवेदन

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा/एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया जाएगा। संस्थान इनमें से किसी भी तरह की परीक्षा लेने का अधिकार रखता है।

आवेदन शुल्क

- 600 रुपये। एससी/ एसटी/ दिव्यांगों के लिए 100 रुपये।

- शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेटबैंकिं से किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर आपको Connect with Us शीर्षक नजर आएगा।

- इस शीर्षक के नीचे दिए गए Careers लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नए वेबपेज पर Current Opportunities लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करें।

आप सीधे www.bankofbaroda.co.in/careers.htm पर लॉगइन भी कर सकते हैं जिससे Current Opportunities लिंक आ जाएगा।

- यहां क्किल करने पर अब नया वेबपेज खुलेगा। यहां Human Resources for Wealth Management Services on Contract basis के सामने Detailed Advertisement & link to Apply Online लिंक मौजूद है। इस लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया यूआरएल खुलेगा। यहां Click here for detailed advertisment लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब Click here to apply onlne लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें दी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें।

-शुल्क भरने का लिंक आवेदन फॉर्म में ही दिया गया है। शुल्क भरने के बाद ही आवेदन की आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी।

-आवेदन फॉर्म में स्कैन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए।

-स्कैन फोटो के फाइल की साइज 20 केबी से 200 केबी के बीच होनी चाहिए।

-स्कैन हस्ताक्षर के फाइल की साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच होनी चाहिए।

-हस्ताक्षर सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन से करके स्कैन करना है।

-उम्मीदवार आवेदन से पहले वेबसाइट पर विवरण पूरी तरह पढ़कर भरें।

ध्यान दें

कंपनी का नामः बैंक ऑफ बड़ौदा

पदः 417

अंतिम तिथिः 6 मई

आवेदन शुल्कः 600 रुपये। एससी/ एसटी/ दिव्यांगों के लिए 100 रुपये।

वेबसाइटः www.bankofbaroda.co.in