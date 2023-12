यहां निकली असिस्टेंट टीचर के 5,500 पदों पर भर्ती, 70,000 रुपये तक मिलेगी सैलरी

ऐप पर पढ़ें

Assam Assistant Teacher Recruitment 2023: अगर आप लंबे समय से शिक्षकों के पदों पर भर्ती की तलाश कर रहे हैं तो बता दें, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन (DDE), असम ने असिस्टेंट टीचर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती, वह पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें पदों के बारे में

टीचर्स की भर्ती के लिए कुल 5,550 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद इस प्रकार हैं।

1. लॉअर प्राइमरी (LP) स्कूलों के असिस्टेंट टीचर - 3,800 पद

2. यूपी स्कूलों के असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर और हिंदी टीचर - 1,750 पद

शैक्षणिक योग्यता

असिस्टेंट टीचर के पदों पर वह उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने असम TET या CTET में सफलता हासिल की हो। इसी के साथ बता दें, जिन उम्मीदवारों ने LP और UP के लिए ATET या CTET पास कर लिया है, वे भी इस पद आवेदन कर सकते हैं।

- भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

उम्र सीमा

आवेदन करने जा रहे उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष, एक्स सर्विसमैन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष, ओबीसी/एमओबीसी के लिए 43 वर्ष, SC,ST के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष है।

कैसे होगा चयन

असिस्टेंट टीचर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान ओबीसी, एमओबीसी, एससी/एसटी(पी)/एसटी(एच), पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के आरक्षण को ध्यान में रखा जाएगा।

सैलरी

जिन उम्मीदवारों का चयन असिस्टेंट टीचर के पदों पर किया जाएगा, उन्हें हर महीने 14,000 रुपये से 70,000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है। सैलरी के सा उन्हें अलाउंस भी दिया जाएगा।

ऐसे करना है असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन

असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाना होगा। फिर होम पेज पर दिखाई दिए गए “Apply Online for the post of Assistant Teacher” लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म तक पहुंचना होना। जब आवेदन फॉर्म खुल जाएं उम्मीदवारों को इसे भरना शुरू करना होगा। मांगी गई जानकारी भरने के बाद, उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में स्कैन कर अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदन फीस भरनी होगी और फॉर्म को सबमिट करना होगा। आप चाहें तो भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।