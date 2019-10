माइन मैनेजर सहित 52 पदों के लिए आवेदन मांगे, आज है आवेदन की आखिरी तारीख

गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर ने विभिन्न श्रेणी 52 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत माइन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, माइंस सर्वेयर समेत अन्य पदों पर भर्तियां होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन की हार्डकॉपी डाक के माध्यम से भेजनी होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2019 है। डाक से हार्डकॉपी स्वीकार होने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2019 है।

माइन मैनेजर, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर कंपीटेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो। साथ ही उम्मीदवारों को संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम पांच साल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : बेसिक पे 50,000 से 1,00,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 55 वर्ष।

असिस्टेंट मैनेजर (क्लास-1), पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर कंपीटेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो। इसके साथ उम्मीदवारों को संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम दो साल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : बेसिक पे 50,000 से 1,00,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 55 वर्ष।

असिस्टेंट मैनेजर (क्लास-2), पद : 09

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से द्वितीय श्रेणी में माइन मैनेजर कंपीटेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो। इसके साथ उम्मीदवारों को संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम दो साल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : बेसिक पे 40,000 से 70,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

माइंस सर्वेयर, पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से कोल माइन सर्वेयर कंपीटेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो और साथ ही संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : बेसिक पे 35,000 से 60,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

ओवरमैन, पद : 12

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से ओवरमैन कंपीटेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो। साथ ही उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : बेसिक पे 18,000 से 40,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

मार्इंनग सिरदार, पद : 14

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से ओवरमैन या मार्इंनग सिरदार कंपीटेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो। उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : बेसिक पे 12,000 से 27,000 रुपये।

कोलियरी इंजीनियर (मेकेनिकल), पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से मेकेनिकल इंजीनिर्यंरग में डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त हो। इसके साथ उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का अनुभव हो।

वेतनमान : बेसिक पे 25,000 से 50,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

कोलियरी इंजीनियर (सिविल), पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनिर्यंरग में डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त हो।

’ इसके साथ उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो साल का अनुभव हो।

वेतनमान : बेसिक पे 25,000 से 50,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

इलेक्ट्रिकल फोरमैन/ सुपरवाइजर, पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनिर्यंरग में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त हो।

’ इसके साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

वेतनमान : बेसिक पे 18,000 से 40,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

मेकेनिकल फोरमैन/ सुपरवाइजर, पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से मेकेनिकल इंजीनिर्यंरग में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होने के साथ ही उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक साल का अनुभव हो।

वेतनमान : बेसिक पे 18,000 से 40,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

इलेक्ट्रिशियन, पद : 06

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल या वायरमैन ट्रेड में आईटीआई किया हो। इसके साथ वायरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

’ साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक साल का अनुभव हो।

वेतन : 20,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।



चयन प्रक्रिया

’ योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

’ सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये। एससी/एसटी/ओबीएस/ईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये।

’ शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। डीडी, गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में गांधी नगर में देय होना चाहिए।

’ ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को डीडी की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी।

आवेदन प्रक्रिया

’ सबसे पहले वेबसाइट (https://gpcl.gujarat.gov.in/)/) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज पर नीचे की ओर रिक्रूटमेंट सेक्शन में दिए गए शीर्षक Online Applications for the Contractual Posts for Ghogha Surkha Lignite Mining Project Bhavnagar पर क्लिक करें।

’ ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां जीपीसीएल सेक्शन में Eligibility Criteria पर क्लिक करें।

’ ऐसा करते ही संबंधित विज्ञापन खुलेगा। इसके ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। अब पिछले वेबपेज पर आएं। यहां नीलें रंग में न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

’ क्लिक करते ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपकी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद आवेदन का ए4 साइज के पेपर प्रिंटआउट निकालें।

’ इसे मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपियों और डिमांड ड्राफ्ट के साथ संलग्न करें। आवेदन को एक लिफाफे में डालें। उसके ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखकर डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन की हार्डकॉपी

गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

छठी मंजिल, ब्लॉक नंबर 08, उद्योग भवन

सेक्टर-11, गांधीनगर-382011

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 22 अक्टूबर 2019

डाक से हार्डकॉपी स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 30 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां

ई-मेल : gpclhelpdesk@gmail.com

:https://gpcl.gujarat.gov.in

फोन : 079-232-51255-60, 022-68202765