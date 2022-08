APSC Statistics Inspector Final Result 2022: रिजल्ट घोषित, यहां डायरेक्ट करें चेक

APSC Final Result 2022: असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) ने इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिक्स और डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के पद के लिए फाइनल परिणाम जारी किया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए हैं वह आधिकारिक वेबसाइट website-apsc.nic.in. पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

APSC Statistics Inspector Final Result 2022: Direct Link

यह ध्यान दिया जाता है कि आयोग ने दिनांक 12/17/18 अगस्त 2022 को परिवर्तन और विकास विभाग के तहत स्टैटिक्स और डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के पद के लिए इंटरव्यू आयोजित किया था। उपरोक्त पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य उम्मीदवार इंटरव्यू राउंड में उपस्थित हुए थे।

APSC Statistics Inspector Final Result 2022: जानें- कैसे करना है चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in. पर जाएं।

स्टेप 2-होम पेज पर उपलब्ध लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3- " Final results of the recruitment to the post of Inspector of Statistics in the Directorate of Economics & Statistics under Transformation and Development Department (Advt. No. 02/2021 Dtd. 12/01/2021) FINAL RESULTS" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 5- रिजल्ट आपके सामने होगा।

स्टेप 6-इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- अब रिजल्ट का प्रिंट आउट लें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट लेना न भूलें।