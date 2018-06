गुजरात में विद्युत सहायक के 100 पदों पर होंगी नियुक्तियां

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट www.gsecl.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर कॅरियर ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- अब Recruitment for the post of Accounts Officer... लिंक के आगे क्लिक हियर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर नया वेबपेज खुलेगा। इस पर Advertisement for the posts of Vidyut Sahayak(PA-I) लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब पुन: वेबपेज पर वापस आएं और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन बॉक्स में न्यू यूजर ऑप्शन को क्लिक करें।

- क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा। यहां I have read and understood and agree...लिंक के पास बॉक्स में क्लिक करने के बाद कंटीन्यू ऑप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर बेसिक रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इस पर अपना मोबाइल नंबर और वेरिफाई मोबाइल नंबर ऑप्शन क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब Enter OTP सेक्शन में इसे दर्ज करें और वेरिफाई ओटीपी ऑप्शन क्लिक करें।

- अब नये पेज पर मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और सब्मिट ऑप्शन को क्लिक करें।

- अब दिए जा रहे दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 18 जून 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.gsecl.in

ई-मेल : recruit.gsecl@gebmail.com

फोन : 022-6250 7709