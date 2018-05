रिसर्च एसोसिएट समेत सात पदों पर करें आवेदन

आईसीएआर- सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइलैंड एग्रीकल्चर ने सात रिक्त पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। रिक्त पदों में रिसर्च एसोसिएट और यंग प्रोफेशनल-II के पद शामिल हैं। इन पदों को वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए भरा जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन 28 और 29 मई 2018 को किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :

रिसर्च एसोसिएट, पद : 03

योग्यता : एग्रोनॉमी/सॉइल साइंस/जेनेटिक्स/बायोटेक्नोलॉजी/मॉलेक्युलर बायोलॉजी/सॉइल एंड वाटर कंजरवेशन/फार्म मशीनरी एंड पॉवर की विशेषज्ञता के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

- इसके साथ रिसर्च के क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयुसीमा : 40 से 45 वर्ष।

वेतन : 38000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।

सीनियर रिसर्च फेलो, पद : 01

योग्यता : एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स/एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

आयुसीमा : 35 से 40 वर्ष।

वेतन : 25000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।

नोट : उपरोक्त पदों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू 28 मई 2018 को होगा।

यंग प्रोफेशनल, पद : 03

योग्यता : एमसीए/एमएससी अथवा एमटेक (कम्प्यूटर साइंस/आईटी)/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक अथवा कम्प्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो।

आयुसीमा : 21 से 45 वर्ष।

वेतन : 25000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।

नोट : उपरोक्त पद के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू 29 मई 2018 को होगा।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट www.crida.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में फ्लैश हो रहे Walk-in-Interview for Research Associates and Young Professionals from 28th and 29th May लिंक को क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्यता जांचें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र तैयार कर निर्धारित तिथि पर तय पते पर पहुंचें।

यहां होगा वॉक-इन-इंटरव्यू :

आईसीएआर-सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइलैंड एग्रीकल्चर(सीआरआईडीए), संतोषनगर, हैदराबाद- 500059

महत्वपूर्ण तिथियां :

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथियां : 28 और 29 अप्रैल 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.crida.in