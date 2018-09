बिहार में 904 पदों पर आवेदन मंगवाए

आवेदन शुल्क : इन पदों के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट ( https://eastchamparan.nic.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर नीचे की ओर व्हाट्स न्यू सेक्शन में Advertisement for the post of Sevika/ Sahayika शीर्षक दिखा देगा। इस पर क्लिक करें।

- अगले पेज पर इसी शीर्षक के आगे विज्ञापन लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी संलग्न है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं। ध्यान रखें इस पर साइन नहीं करना है।

- अब आवेदन फॉर्म और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एक लिफाफे में डालकर संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करा दें।

यहां जमा कराएं आवेदन

बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, बिहार।

खास तिथि

आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 11 सितंबर, शाम 5 बजे तक