ओडिशा में 833 पदों पर आवेदन मंगवाए

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, करियर और वाइवा-वॉइस टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

परीक्षा केंद्र

बालासोर, बेरहामपुर (ब्रह्मपुर), भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर।

आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए 200 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट www.ssbodisha.nic.in पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर आपको ONLINE REGISTRATION FOR THE POST OF LECTURERS IN NON-GOVT. AIDED COLLEGES OF ODISHA TILL 11/12/2018 लिंक नजर आएगा। इस लिंक पर करें।

- क्लिक करते ही नीचे वेबपेज पर पद संबंधित जानकारियां दी गई हैं। साथ ही यहां क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन टैब पर क्लिक करें। इस तरह आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

- इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो (10 से 100 केबी) और सिग्नेचर (3 से 20 केबी) स्कैन करके अपलोड करें।

- फिर अंत में आवेदन को जांचकर सब्मिट कर दें। इसके बाद आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखलें।

- वायवा के दि आवेदन का प्रिंटआउट और मांगे गए दस्तावेजों की मूल प्रति सहित सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जाएं।

वायवा के दिन लेकर जाएं ये सभी दस्तावेज

- दसवीं और 12वीं के सर्टिफिकेट

- स्नातक और मास्टर के सर्टिफिकेट और मार्कशीट

- एमफिल सर्टिफिकेट या डिग्री

- नेट सर्टिफिकेट

- पीएचडी डिग्री

- पासपोर्ट साइज की दो फोटो

- जाति संबंधी प्रमाणपत्र

सूचना : सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जाएं। इन सभी फोटोकॉपी पर अपने फुल सिग्नेचर जरूर करें।

महत्वपूर्ण तारीखें

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 11 दिसंबर 2018

अधिक जानकारी यहां

ई-मेल : ssbdeptofhe@gmail.com

वेबसाइट : www.ssbodisha.nic.in