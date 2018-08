एम्स ऋषिकेश में 658 पदों पर करें आवेदन

आवेदन शुल्क

- 3,000 रुपये। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर करना होगा।

- एससी, एसटी, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट www.aiimsrishikesh.edu.in पर लॉगइन करें। अब यहां होमपेज पर दिए गए जॉब सेक्शन पर जाएं।

- इसके बाद नया वेबपेज खुलेगा। यहां मौजूद Advertisement for the post of Group A & B on Direct recruitment Basis लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। इस तरह आवेदन नया वेबपेज खुलेगा। यहां रजिस्टर करें।

- रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे की आवेदन प्रक्रियाएं पूरी करें। फिर अंत में शुल्क का भुगतान करें।

- इसके बाद फॉर्म को जांच लें और सब्मिट कर दें। फिर फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें।

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 14 सितंबर 2018

अधिक जानकारी यहां

टोल फ्री : 022-61306211

ई-मेल : aiimsrishikeshhelpdesk@gmail.com

वेबसाइट : www.aiimsrishikesh.edu.in