एयरपोर्ट अथॉरिटी में जुनियर असिस्टेंट के 64 पदों पर करें आवेदन

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर बेस्ड/ऑनलाइन टेस्ट,फिजिकल मेजरमेंट,ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

- कम्प्यूटर बेस्ड/ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर और रायपुर में किया जाएगा।

- पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, सक्किम,अंदमान और निकोबार के मूल निवासी ही इन पदों पर आवेदन करने के योग्य होंगे।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये।

- अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग/क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिए किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया : उम्मीदवार सबसे पहले वेबसाइट (www.aai.aero) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर दिए गए करियर सेक्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया पेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक On-Line Application for Recruitment of Junior Assistant (Fire Service) & Special Recruitment Drive for PWD in Airports Authority of India – Eastern Region दिया गया है।

- इसके आगे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करें।

- खुलने वाले नए पेज पर जनरल इंस्ट्रक्शन सेक्शन में दिए गए शीर्षक For Notification, click here to 'Download the Detailed' Junior Assistant (Fire Service) Advertisement. के डाउनलोड द डिटेल्ड लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही पद संबंधित विज्ञापन आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- आवेदन करने के लिए वेबपेज पर पुन: आना होगा। यहां आई एग्री देट आई हेव....के आगे बने बॉक्स पर टिक करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन फार्म खुल जाएगा। यहां आवेदक पदों का चयन,अपना नाम,मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ईमेज में दिए गए टेक्स्ट को दर्ज करके सब्मिट करें।

- आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा। इसको किसी सुरक्षित जगह नोट करके रखें।

- दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर लॉगइन डिटेल्स प्राप्त होंगी।

- यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता लॉगइन करें। यहां दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मांगी गई जानकारियों को दर्ज करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

महत्वपूर्ण तिथि

- ऑनलाइल आवेदन करने की अंतिम तिथि : 05 दिसंबर 2018 (शाम 6 बजे तक)

- आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 05 दिसंबर 2018

अधिक जानकारी यहां

फोन : 18002660793 (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)

ई-मेल : aaier.helpdesk@gmail.com