AP Police Constable 2023: स्थगित हुआ फिजिकल टेस्ट, जानें- अब कब होगा?

AP Police Constable PET/PMT Exam Postponed: आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (APSLPRB) की ओर से आंध्र प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आपको बता दें, पुलिस कांस्टेबल उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड ने मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सभी उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है।

एपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) 14 मार्च को होना था। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, बोर्ड ने परीक्षणों को बाद की तारीख तक स्थगित करने का फैसला किया है।

फिजिकल टेस्ट स्थगित करने की घोषणा को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट slprb.ap.gov.in पर नोटिस जारी करते हुए दी गई है। उम्मीदवार वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं।

जारी नोटिस के अनुसार, AP पुलिस कांस्टेबल मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए कुल 95,208 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यह शारीरिक परीक्षण किए जाने के बाद होगा। अंतिम लिखित परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह के दौरान होने वाली है।

एपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती के माध्यम से कुल 6100 पदों को भरा जाना है। जिसमें से 3580 पद पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए पुलिस कांस्टेबल (सिविल) के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2520 पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए पुलिस कांस्टेबल (APSP) के लिए आरक्षित हैं।

AP Police Constable PET/PMT Registration: ऐसे डाउनलोड करें नोटिफिकेशन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट slprb.ap.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब " latest news section" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- ‘IN VIEW OF THE ENSUING ASSEMBLY SESSION AND MLC ELECTIONS, SCT PC PMT / PET IS POSTPONED. FRESH DATES WILL BE ANNOUNCED LATER. INCONVENIENCE IS REGRETTED. PLEASE DO REGULARLY VISIT THE WEBSITE FOR THE UPDATES.’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब नोटिफिकेशन आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं।