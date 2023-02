AP High Court Civil Judge 2023: सीबीटी के परिणाम जारी, जानें- डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तारीख

ऐप पर पढ़ें

AP High Court Various Post CBT Result 2023: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (AP High Court) ने सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिस्ट और ऑफिस सबऑर्डिनेट आदि जैसे विभिन्न पदों के लिए 20 जनवरी 2023 को आयोजित सीबीटी परीक्षा के परिणाम जारी किए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वह आधिकारिक वेबसाइट hc.ap.nic.in के माध्यम से स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विभिन्न पदों के लिए कुल 338 अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये प्रक्रिया 2 मार्च 2023 से शुरू होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद टाइपिस्ट और कॉपिस्ट के लिए चुने गए उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना है। फाइनल परिणाम 14 मार्च 2023 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे।

AP High Court Various Post CBT Result Notice- Direct Link

इससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में विभिन्न रिक्तियों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। सीबीटी 20 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। अब अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है।

AP High Court Various Post CBT Result 2023: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hc.ap.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- "notifications section" में जाना होगा और "recruitment tab" पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब "Lists of provisionally selected/qualified candidates for the posts notified in the High Court Service" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- रिजल्ट आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।