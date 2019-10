AP Grama Sachivalayam 2nd Merit List 2019: : जल्द आ सकती है बड़ी खुशखबरी, जारी हो सकती है दूसरी मेरिट और कटऑफ

AP Grama Sachivalayam second merit list 2019: ऐसे उम्मीदवार जो एपी ग्राम सचिवालयम भर्ती 2019 में कुछ अंकों से नौकरी पाते-पाते रह गए, उनके लिए बड़ी खुशखुबरी है। ऐसी खबरें हैं कि संबंधित अथॉरिटी एपी ग्राम सचिवालय भर्ती में खाली रह गए पदों को भरने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर सकती है। ऐसी स्थिति में कटऑफ अंक गिराए जाएंगे। जो उम्मीदवार कुछ अंक से पीछे रह गए, हो सकता है उन्हें नौकरी मिल जाए। यह भी कन्फर्म होना अभी बाकी है कि क्या भर्ती के लिए फ्रेश नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के मुख्य सचिव गोपाल कृष्णा द्विवेदी ने ट्वीट कर कहा है कि वैकेंसी को भरने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट निकालने या कटऑफ कम करने या नया नोटिफिकेशन निकालने पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। जैसे ही फैसला लिया जाएगा, संबंधित लोगों को इसकी सूचना दे दी जाएगी।

VS/WS Recruitments in AP - Still the DECISION regarding publishing second list by reducing the cut off marks OR issuing fresh notification FOR filling vacancies have not been taken. As and when decision is taken, it will be intimated to all concerned.