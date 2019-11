RPSC answer keys: सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2019 की आंसर की जारी

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। कई डिविजन की आंसर की 31 अक्टूबर को जारी की गई हैं। आपको बता दें कि ये परीक्षाएं 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच आयोजित की गईं थी। जिन अभ्यार्थियों ने परीक्षा दी थी वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिाकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं।

जो लोग आंसर की से संतुष्ट नहीं हैं वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके लिए प्रति सवाल 100 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इन लिक्स पर क्लिक करके आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:

ऐसे चेक करें answer key of Sr scientific officer Exam 2019

सबसे पहले RPSC की वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद अपनी डिविजन के आंसर की के लिंक पर क्लिक करें

पीडीएफ खुलेगा और आंसर की देखें



Here are the link to check RPSC answer keys:

Answer Key for Sr. Scientific Officer-2019(Physics Div.)(Part-B,Phy. Chem. and Part-C,Forensic Sci.)

Answer Key for Sr. Scientific Officer-2019(Physics Div.)(Part-A,Physics and Part-C,Forensic Sci.)

Answer Key for Sr. Scientific Officer-2019(Document Div.)(Part-B,Chemistry and Part-C,Forensic Sci.)

Answer Key for Sr. Scientific Officer-2019(Document Div.)(Part-A,Physics and Part-C, Forensic Sci.)

Answer Key for Sr. Scientific Officer-2019(Photo Division)

Answer Key for Sr. Scientific Officer-2019(Biology Div.)(Part-A,Zoology and Part-C, Forensic Sci.)

Answer Key for Sr. Scientific Officer-2019(Biology Div.)(Part-B,Bio-Chem. and Part-C,Forensic ci.)

Answer Key for Sr. Scientific Officer-2019(Ballistic Div.)(Part-B,Maths and Part-C Forensic Sci.)

Answer Key for Sr. Scientific Officer-2019(Ballistic Div.)(Part-A,Physics and Part-C,Forensic Sci.)

Answer Key for Sr. Scientific Officer - 2019(Chemistry Division)