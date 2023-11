आंध्र विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर के पदों पर निकाली भर्ती, 20 नवंबर से पहले करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

Andhra University Professor Recruitment 2023: आंध्र विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वह भर्ती से जुड़ा जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें।

जानें पदों के बारे में।

आंध्र विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर के 85 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट andhrauniversity.edu.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने की आखिरी तारीख

पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक है और सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन की हार्डकॉपी जमा करने की आखिरी तारीख 27 नवंबर, 2023 तक है।

शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा

उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा के बारें जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं।

आवेदन फीस

सभी कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 3000 है। भारत के विदेशी नागरिकों (OCIs) के लिए आवेदन फीस 12,600 रुपये है।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों को पहले इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिसके बाद इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इंटरव्यू की तारीख जारी नहीं हुई है।

आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

कैसे करना है आवेदन

उम्मीदवार भरे हुए आवेदन फॉर्म को अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं।

पता- रजिस्ट्रार, आंध्र विश्वविद्यालय, कार्यालय। प्रवेश निदेशालय, विजयनगर पैलेस, पेडा वाल्टेयर, विशाखापत्तनम शहर: विशाखापत्तनम जिला: विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश - 530017

Andhra University Recruitment 2023: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट andhrauniversity.edu.in पर जा सकते हैं।

स्टेप 2- फिर होम पेज पर “ Recruitment notification for Assistant Professor positions for BC Backlog and Regular Vacancies ” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब आवेदन का फॉर्म भरना शुरू करें।

स्टेप 5- जो भी जानकारी मांगी है, उसे भरना शुरू करें।

स्टेप 6- जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 7- अब मांगे गए सही साइज में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

स्टेप 8- आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 9- आवेदन फॉर्म को सबमिट करने से पहले भरी गई जानकारी पढ़ लें, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अब आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

स्टेप 10- जब आवेदन फॉर्म को सबमिट कर लें, उसके बाद आप फॉर्म को डाउनलोड कर, उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।