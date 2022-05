इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा 2022: ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में छात्रों ने 4 घंटे बंद रखा गेट

AlldUniv Exam 2022: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन मोड कराने की मांग को लेकर सोमवार छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर तकरीबन चार घंटे मुख

Tue, 03 May 2022 10:56 AM

Alakha Singh प्रयागराज,प्रयागराज Tue, 03 May 2022 10:56 AM

इस खबर को सुनें