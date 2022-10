Allahabad High Court: 8वीं, 10वीं और 12वीं पास के लिए 3932 पदों पर निकलीं भर्तियां, शुरू हुए आवेदन

Allahabad High Court Group C and D Recruitment 2022: इलाहाबाद हाई कोर्ट (AHC) उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट ने ग्रुप 'C' और 'D' के विभिन्न 3932 पदों भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार AHC विभिन्न पोस्ट 2022 भर्ती में रुचि रखते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने का आखिरी दिन 13 नवंबर 2022 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, आवेदन करने से पहले नीचे दी गई भर्ती से जुड़ी डिटेल्स पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

स्टेनोग्राफर ग्रेड III (हिंदी)- 881 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड III (इंग्लिश)- 305 पद

जूनियर असिस्टेंट (ग्रुप C)- 819 पद

पेड अप्रेंटिस (ग्रुप C)-202 पद

ड्राइवर-26 पद

ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्निशियन (ग्रुप D)

प्रोसेस सर्वर (ग्रुप D)

Orderly/चपरासी/कार्यालय चपरासी/Farrash (ग्रुप D)

चौकीदार / वाटरमैन / स्वीपर / माली / कुली / भिस्ती / लिफ्टमैन (ग्रुप D)

स्वीपर कम Farrash (ग्रुप D)

बता दें, ग्रुप D के 1699 पदों पर भर्ती की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

स्टेनोग्राफर ग्रेड III (हिंदी)- उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफर में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र के साथ स्नातक डिग्री 80 WPM शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर पर 30 WPM के साथ। सीसीसी परीक्षा पास की हो।

स्टेनोग्राफर ग्रेड III (इंग्लिश)- उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफर में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र के साथ स्नातक डिग्री 100 WPM शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर पर 40 WPM के साथ। सीसीसी परीक्षा पास की हो।

जूनियर असिस्टेंट (ग्रुप C)- सीसीसी परीक्षा के साथ 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।

हिंदी टाइपिंग : 25 शब्द प्रति मिनट

अंग्रेजी टाइपिंग : 30 शब्द प्रति मिनट

पेड अप्रेंटिस (ग्रुप C)- सीसीसी परीक्षा के साथ 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।

हिंदी टाइपिंग : 25 शब्द प्रति मिनट

अंग्रेजी टाइपिंग : 30 शब्द प्रति मिनट

ड्राइवर- 3 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा पास

ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्निशियन- कक्षा 8वीं के साथ 1 वर्ष का आईटीआई प्रमाणपत्र।

प्रोसेस सर्वर-कक्षा 10 वीं हाई स्कूल परीक्षा पास की हो।

Orderly/चपरासी/कार्यालय चपरासी/Farrash- कक्षा 8वीं जूनियर हाई स्कूल परीक्षा पास की हो।

चौकीदार / वाटरमैन / स्वीपर / माली / कुली / भिस्ती / लिफ्टमैन- कक्षा 8वीं जूनियर हाई स्कूल परीक्षा पास की हो।

स्वीपर कम Farrash- कक्षा 6 (छठी) परीक्षा पास की हो।

जरूरी तारीख

आवेदन करने की तारीख- 30/10/2022

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 13/11/2022

आवेदन फीस भरने की तारीख- 14/11/2022

आवेदन फॉर्म जमा करने की तारीख- 15-16 नवंबर 2022

CBT परीक्षा की तारीख- शेड्यूल के अनुसार परीक्षा की तारीख जारी की जाएगी।

एडमिट कार्ड जारी होने के तारीख- परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा।

आवेदन फीस

स्टेनोग्राफर के लिए:

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 1000 रुपये

एससी / एसटी: 800 रुपये

जूनियर असिस्टेंट के लिए:

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 800 रुपये

एससी / एसटी: 650 रुपये

अन्य पदों के लिए

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 800 रुपये

एससी / एसटी: 600 रुपये

परीक्षा फीस का भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करें।

उम्र सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु: 18 वर्ष।

उम्मीदवार कीअधिकतम आयु: 40 वर्ष

इलाहाबाद हाई कोर्ड ग्रुप C और ग्रुप C भर्ती 2022 नियमों के अनुसार आयु में छूट दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती वह आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

कैसे करें आवेदन

उम्मीदवार 13 नवंबर तक recruitment.nta.nic.in और allahabadhighcourt.in पर आवेदन कर सकते हैं।