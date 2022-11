Allahabad High Court: 3932 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी, जल्द आएगा एडमिट कार्ड

ऐप पर पढ़ें

Allahabad High Court Group C and D Recruitment 2022: इलाहाबाद हाई कोर्ट (AHC) उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट ने ग्रुप 'C' और 'D' के विभिन्न 3932 पदों भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। कोर्ट ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी।

बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा एनटीए द्वारा 10, 11, 17 और 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दोपहर 3.30 से 4.30 बजे तक एक ही सत्र में आयोजित की जाएगी।

Allahabad High Court exam date 2022 Schedule

कब जारी होगा एडमिट कार्ड

कोर्ट ने आधिकारिक नोटिस में कहा, परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही उम्मीदवारों को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे वह आधिकारिक वेबसाइट recruitment.nta.nic.in और allahabadhighcourt.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इन पदों के लिए होगी परीक्षा

स्टेनोग्राफर ग्रेड III (हिंदी)- 881 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड III (इंग्लिश)- 305 पद

जूनियर असिस्टेंट (ग्रुप C)- 819 पद

पेड अप्रेंटिस (ग्रुप C)-202 पद

ड्राइवर-26 पद

ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्निशियन (ग्रुप D)

प्रोसेस सर्वर (ग्रुप D)

Orderly/चपरासी/कार्यालय चपरासी/Farrash (ग्रुप D)

चौकीदार / वाटरमैन / स्वीपर / माली / कुली / भिस्ती / लिफ्टमैन (ग्रुप D)

स्वीपर कम Farrash (ग्रुप D)

बता दें, ग्रुप D के 1699 पदों पर भर्ती की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट्स allahabadhighcourt.in और recruitment.nta.nic.in पर नजर बनाकर रखें और लेटेस्ट अपडेट के लिए रेगुलर चेक करते रहें।