इलाहाबाद हाईकोर्ट में लॉ क्लर्क के 104 पदों पर वैकेंसी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लॉ क्लर्क (ट्रेनी) के पदों को भरने के लिए रिक्तियां घोषित की गई हैं। कुल 104 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को भरने के लिए लॉ ग्रेजुएट उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डाक से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 08 अगस्त 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

लॉ क्लर्क (ट्रेनी), पद : 104

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा लॉ कॉलेज से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ लॉ में तीन वर्षीय प्रोफेशनल/पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही उम्मीदवार को डाटा एंट्री, वर्ड प्रासेसिंग और कम्प्यूटर ऑपरेशंस की जानकारी होनी चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष। आयु सीमा की गणना 01 जुलाई 2019 के आधार पर की जाएगी।

वेतन : 15000 रुपये।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क :

- 300 रुपये। इसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट के जरिए करना होगा।

- डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट ऑफ जूडीकेचर के पक्ष में इलाहाबाद में देय होना चाहिए।

आवदेन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट (www.allahabadhighcourt.in) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर नीचे की ओर रिक्रूटमेंट ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर Notice for engagement - Law Clerk (Trainee) 2019 के आगे PDF ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इस विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप भी संलग्न किया गया है, इसे डाउनलोड कर लें।

- अब आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और अपना हालिया खिंचाया गया अटेस्टेड रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं।

- अब भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मांगे गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की अटेस्टेड फोटोकॉपियों को संलग्न करें।

- इसके बाद आवेदन पत्र को बैंक ड्राफ्ट के साथ एक लिफाफे में डालें और उस लिफाफे के ऊपर APPLICATION FOR THE POST OF LAW CLERK (TRAINEE) अवश्य अंकित करें।

- अब आवेदन पत्र के लिफाफे को डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।

जरूरी सूचना : उम्मीदवार आवेदन पत्र हाई कोर्ट ऑफ जूडीकेचर एट इलाहाबाद के काउंटर और इसकी लखनऊ बेंच से भी 300 रुपये नगद देकर खरीद सकते हैं।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ जूडीकेचर एट इलाहाबाद

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 08 अगस्त 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.allahabadhighcourt.in