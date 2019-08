AIIMS नागपुर में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 50 पदों पर भर्तियां

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), नागपुर ने फैकल्टी-ग्रुप ए के 50 पदों पर नियुक्तयां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरे जाएंगे। इन पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक अथवा ई-मेल से आवेदन करना होगा। ई-मेल से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2019 है। जबकि डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि दो अक्टूबर 2019 है।

एसोसिएट प्रोफेसर, कुल पद : 08 (अनारक्षित-07)

(पदों का विवरण विभाग के अनुसार)

एनेस्थिसीया, पद : 01 (अनारक्षित)

जनरल मेडिसिन, पद : 02 (अनारक्षित-1)

जनरल सर्जरी, पद : 01 (अनारक्षित)

हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पद : 01 (अनारक्षित)

ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पद : 01 (अनारक्षित)

ऑप्थेल्मोलॉजी, पद : 01 (अनारक्षित)

फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ संबंधित स्पेशिएलिटी में एमडी/एमएस डिग्री प्राप्त हो।

- उम्मीदवारों को संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतन पांच वर्ष कार्य अथवा शोध करने का अनुभव हो।

वेतनमान : सातवें वेतन आयोग के अनुसार 1,38,300 से 2,09,200 रुपये।

असिस्टेंट प्रोफेसर, पद : 29 (अनारक्षित-15)

(पदों का विवरण विभाग के अनुसार)

एनेस्थिसीया, पद : 03 (अनारक्षित-01)

जनरल मेडिसिन, पद : 02

जनरल सर्जरी, पद : 02

माइक्रोबायोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित-01)

न्यूक्लियर मेडिसिन, पद : 01 (अनारक्षित)

ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित-01)

पैथोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित-01)

फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, पद : 01

प्लमोनरी मेडिसिन, पद : 01

रेडियो डायग्नोसिस, पद : 02 (अनारक्षित-01)

रेडियो थेरेपी, पद : 01 (अनारक्षित)

ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, पद : 01 (अनारक्षित)

सुपर स्पेशिएलिटी डिपार्टमेंट

कार्डियोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित : 01)

एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबोलिज्म, पद : 01 (अनारक्षित)

गैस्ट्रो एन्ट्रोलॉजी, पद : 01 (अनारक्षित)

मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पद : 01 (अनारक्षित)

नियोनेटोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित-01)

नेफ्रोलॉजी, पद : 01 (अनारक्षित)

न्यूरोलॉजी, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ संबंधित स्पेशिएलिटी में एमडी/एमएस अथवा मास्टर डिग्री के साथ पीएचडी डिग्री हो।

- उम्मीदवारों को संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतन तीन वर्ष कार्य अथवा शोध करने का अनुभव हो।

सुपर स्पेशिएलिटी डिसिप्लिन के लिए : उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ मेडिकल सुपर स्पेशिएलिटी विषय में डीएम डिग्री प्राप्त हो।

- एमबीबीएस के बाद दो/पांच वर्षीय डीएम डिग्री धारकों को एक वर्ष अनुभव होना चाहिए। या

- एमबीबीएस करने के बाद संबंधित स्पेशिएलिटी में तीन वर्षीय डीएम/ एमसीएच डिग्री धारकों को अनुभव होना अनिवार्य नहीं है।

वेतनमान : सातवें वेतन आयोग के अनुसार 1,01,500 से 1,67,400 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : अधिकतम 50 वर्ष।

- अधिकतम आयु सीमा में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2000 रुपये।

- एससी/एसटी वर्ग के लिए 500 रुपये। दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों शुल्क देय नहीं है।

- शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।

- डीडी, “THE DIRECTOR AIIMS NAGPUR” के पक्ष में नागपुर में देय होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (www.aiimsnagpur.edu.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर दिए गए रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां विज्ञापन शीर्षक Recruitment of Faculty for the post of Professor, Additional Professor, Associate Professor and Assistant Professor in various disciplines on direct recruitment basis. लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही संस्थान द्वारा जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए पिछले वेबपेज पर जाएं। अब विज्ञापन शीर्षक के आगे एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिया गया है।

- इस पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें। इसके बाद इसे दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरें।

- अब आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपियों को नीचे दिए ई-मेल आईडी पर भेजे दें।

- उम्मीदवार अपना आवेदन डाक के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर भी भेज सकते हैं।

यहां भेजें आवेदन

द डायरेक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर, एम्स टेम्परेरी कैम्पस, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, हनुमान नगर, नागपुर-440003

ई-मेल : recruitment@aiimsnagpur.edu.in

महत्वपूर्ण तिथि

ई-मेल से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 17 सितंबर 2019

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 02 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0712-2744447

वेबसाइट : www.aiimsnagpur.edu.in