Airport Authority of India : अप्रेंटिस के 311 पदों पर भर्तियां

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 311 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये सभी पद देश के नॉर्दर्न रीजन के एयरपोर्ट्स में भरे जाएगें। इन पदों को एक वर्षीय प्रशिक्षण के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2019 है।

अप्रेंटिस, कुल पद : 311

(पदों का विवरण विषयानुसार)

सिविल (ग्रेजुएट), पद : 60

सिविल (डिप्लोमा), पद : 39

इलेक्ट्रिकल (ग्रेजुएट), पद : 37

इलेक्ट्रिकल (डिप्लोमा), पद : 30

इलेक्ट्रॉनिक्स (ग्रेजुएट), पद : 41

इलेक्ट्रॉनिक्स (डिप्लोमा), पद : 31

कम्प्यूटर साइंस/इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (ग्रेजुएट), पद : 19

कम्प्यूटर साइंस/इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (डिप्लोमा), पद : 09

ऑटोमोबाइल (ग्रेजुएट), पद : 04

ऑटोमोबाइल (डिप्लोमा), पद : 09

एयरोस्पेस/एयरोनॉटिक्स (ग्रेजुएट), पद : 02

एयरोस्पेस/एयरोनॉटिक्स (डिप्लोमा), पद : 02

सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (ग्रेजुएट), पद : 10

सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (डिप्लोमा), पद : 03

लाइब्रेरी साइंस (ग्रेजुएट/ डिप्लोमा), पद : 01

मटेरियल मैनेजमेंट (ग्रेजुएट/ डिप्लोमा), पद : 01

मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट (ग्रेजुएट/ डिप्लोमा), पद : 10

रेफ्रीजरेशन/एयर कोऑर्डिनेटिंग (ग्रेजुएट/ डिप्लोमा), पद : 01

साउंड इंजीनियरिंग (ग्रेजुएट/ डिप्लोमा), पद : 01

ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट (ग्रेजुएट/ डिप्लोमा), पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त विषय/ स्ट्रीम से चार वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री अथवा तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- उम्मीदवारों ने 2017 या इसके बाद डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की हो।

स्टाइपेंड

- ग्रेजुएट डिग्री धारकों के लिए 15,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों के लिए 12,000 रुपये।

आयु सीमा

- अधिकतम 26 वर्ष। अधिकतम आयु की गणना एक जुलाई 2019 के अनुसार की जाएगी।

- आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष और एससी/एससी/दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

यहां देखें आवेदन

- सबसे पहले वेबसाइट (www.mhrdnats.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर नीचे की ओर अनाउंसमेंट्स सेक्शन के रीड मोर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर विज्ञापन शीर्षक Advertisement for Apprenticeship for Airports Authority of India - RHQ NR, New Delhi...लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन करने के बाद इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 20 सितंबर 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0512-2584056/2584057/2580349

वेबसाइट : www.mhrdnats.gov.in

ई-मेल : admin@boatnr.org, info@boatnr.org



