एयर इंडिया में कस्टमर एजेंट की 100 वैकेंसी, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) ने कस्टमर एजेंट के 100 पदों को भरने के लिए रिक्तियां निकाली हैं। ये नियुक्तियां मुंबई के लिए की जाएंगी। चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन 14 मई 2019 को किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पद अनुसार तय तारीख को इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। पद, योग्यता और इंटरव्यू से जुड़े विवरण इस प्रकार हैं :

कस्टमर एजेंट, पद : 100 (अनारक्षित : 28)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री हो। साथ ही फेयर, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटराइज पैसेंजर चैकिंग में एक साल का अनुभव हो।

अधिकतम आयु : 28 वर्ष। आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट होगी।

मासिक वेतन : 20,190 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग/ पर्सनल इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से करना होगा।

- डीडी ‘एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड’ के पक्ष में मुंबई में देय होना चाहिए।

- डीडी के पीछे अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।

- एससी व एसटी के लिए शुल्क देय नहीं है।

यहां देखें नोटिफिकेशन

- वेबसाइट (www.airindia.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर सबसे नीचे की ओर मौजूद ‘करियर’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ‘रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन्स’ सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन के अंदर Recruitment for the posts of Duty Manager-Terminal & Customer Agent in AIATSL at Mumbai शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के अंतर्गत मौजूद Click here to view advertisement लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इस विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म जुड़ा हुआ है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां दर्ज करें। साथ ही दाईं तरफ दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो चिपकाएं।

- फिर इंटरव्यू के दिन अपने साथ भरा हुआ आवेदन, पासपोर्ट साइज की एक रंगीन फोटो, डिमांड ड्राफ्ट और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जाएं।

वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन

- समय : सुबह 09 बजे से दोपहर 12 बजे तक।

- स्थान : सिस्टम्स एंड ट्रेनिंग डिविजन, सेकेंड फ्लोर, जीएसडी कॉम्प्लेक्स, नियर सहर पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट गेट नंबर-5, सहर, अंधेरी-ई, मुंबई-400099

इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 14 मई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.airindia.in