Air India Recruitment 2019: 61 वैकेंसी, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन

Air India Recruitment 2019: एयर इंडिया लिमिटेड ने अकाउंट एग्जिक्यूटिव और अकाउंट क्लर्क के पदों पर कुल 61 रिक्तियां घोषित की हैं। पदों को पांच वर्ष के अनुबंध के अनुसार भरा जाएगा। पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 03-04 मई और 10-11 मई 2019 को किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पद अनुसार तय तारीख को इंटरव्यू में पहुंच सकते हैं। पद और योग्यता सहित अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं :

अकाउंट एग्जिक्यूटिव, पद : 25

(पोस्टिंग स्थल के अनुसार पदों का विवरण)

दिल्ली, पद : 11

मुम्बई, पद : 09

कोलकाता, पद : 02

चेन्नई, पद : 01

हैदराबाद, पद : 01

बेंगलुरु, पद : 01

योग्यता

- मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से सीए/ आईसीडब्ल्यूए/ फुल टाइम एमबीए (फाइनेंस) डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : 45,000 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथियां : 03 मई 2019 (दिल्ली) और 10 मई 2019 (मुम्बई)

अकाउंट क्लर्क, पद : 36

(पोस्टिंग स्थल के अनुसार पदों का विवरण)

दिल्ली, पद : 14

मुम्बई, पद : 14

कोलकाता, पद : 03

चेन्नई, पद : 03

हैदराबाद, पद : 01

बेंगलुरु, पद : 01

योग्यता

- मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से सीए इंटर/ आईसीडब्ल्यूए इंटर कोर्स किया हो। या

- बीकॉम डिग्री प्राप्त करने के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 25,200 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथियां : 04 मई 2019 (दिल्ली) और 11 मई 2019 (मुम्बई)

आयु सीमा (उपरोक्त पद)

- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष।

- अधिकतम आयु में एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

- शैक्षणिक योग्यता, आयु और अनुभव की गणना 01 अप्रैल 2019 के अनुसार की जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

यहां देखें नोटिफिकेशन

- वेबसाइट (www.airindia.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर सबसे नीचे की ओर मौजूद ‘करियर’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ‘रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन्स’ सेक्शन में जाएं।

- अब इसमें आपको Advertisement for the post of Accounts Executive & Accounts Clerk on Fixed Term Engagement basis शीर्षक नजर आएगा।

- इस शीर्षक के अंतर्गत मौजूद Click here to view Recruitment Advertisement लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद शीर्षक के नीचे मौजूद दूसरे लिंक Click here to view Application Format पर क्लिक करें।

- इस तरह आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां दर्ज करें। साथ ही दाईं तरफ दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो चिपकाएं।

- फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और डिमांड ड्राफ्ट से जुड़े विवरण अवश्य लिखें।

- इसके बाद डिक्लेरेशन पढ़कर अंत में तारीख लिखकर अपने सिग्नेचर कर दें।

- अब इस भरे हुए आवेदन को जांच लें। इसके बाद आवेदन और जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करें।

- फिर वॉक-इन-इंटरव्यू के दिन इन सभी को अपने साथ लेकर जाएं।

वॉक-इन- इंटरव्यू का आयोजन यहां

स्थान : एयर इंडिया लिमिटेड, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, अपोजिट पोस्ट ऑफिस, आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल आईबी, नई दिल्ली

स्थान : एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर, दूसरा फ्लोर, सिक्योरिटी ट्रेनिंग बिल्डिंग नंबर-20, गेट नंबर-1, एयर इंडिया स्टाफ क्वार्टर नंबर-1 के पीछे, ओल्ड एयर, कलीना, सान्ता क्रूज (ईस्ट), मुम्बई-400029

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.airindia.in